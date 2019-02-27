Любас Світоліної з легкістю вийшов до чвертьфіналу турніру в Дубаї



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Ґаель Монфіс впродовж останніх трьох тижнів виглядає майже непереможним UA-Футбол

Ґаель Монфіс грає з помітним піднесенням

23-тя ракетка світу, французький тенісист Ґаель Монфіс вийшов у чвертьфінал змагань категорії ATP 500 в Дубаї (ОАЕ). У матчі другого кола він впевнено обіграв кіпріота Маркоса Баґдатіса (АТР №128) з рахунком 6:3, 6:2.

Матч тривав годину і шість хвилин. На рахунку Монфіса 6 ейсів, 2 подвійні помилки і 4 брейки. Баґдатіс відзначився 1 подачею навиліт і 1 реалізованим брейк-пойнтом.

Наступним суперником французького тенісиста стане представник Литви Річардас Беранкіс, який раніше розгромив американця українського походження Дениса Кудлу.

Чинним чемпіоном змагань в Дубаї є представник Іспанії Роберто Баутіста-Аґут. У фіналі торішнього розіграшу він обіграв француза Люку Пуя – 6:3, 6:4.