  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Любас Світоліної з легкістю вийшов до чвертьфіналу турніру в Дубаї

    • Розсилка
    Ґаель Монфіс впродовж останніх трьох тижнів виглядає майже непереможним - Любас Світоліної з легкістю вийшов до чвертьфіналу турніру в Дубаї
    Ґаель Монфіс впродовж останніх трьох тижнів виглядає майже непереможним
    UA-Футбол

    Ґаель Монфіс грає з помітним піднесенням

    23-тя ракетка світу, французький тенісист Ґаель Монфіс вийшов у чвертьфінал змагань категорії ATP 500 в Дубаї (ОАЕ). У матчі другого кола він впевнено обіграв кіпріота Маркоса Баґдатіса (АТР №128) з рахунком 6:3, 6:2.

    Читайте також

    Матч тривав годину і шість хвилин. На рахунку Монфіса 6 ейсів, 2 подвійні помилки і 4 брейки. Баґдатіс відзначився 1 подачею навиліт і 1 реалізованим брейк-пойнтом.

    Наступним суперником французького тенісиста стане представник Литви Річардас Беранкіс, який раніше розгромив американця українського походження Дениса Кудлу.

    Чинним чемпіоном змагань в Дубаї є представник Іспанії Роберто Баутіста-Аґут. У фіналі торішнього розіграшу він обіграв француза Люку Пуя – 6:3, 6:4.

     Читайте також: Гаель Монфіс розповів, чому він разом з Еліною Світоліною
    Читайте також
    теніс Ґаель Монфіс Маркос Баґдатіс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ