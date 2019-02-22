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    Гаель Монфіс розповів, чому він разом з Еліною Світоліною

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    Еліна Світоліна та Гаель Монфіс - Гаель Монфіс розповів, чому він разом з Еліною Світоліною
    Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

    «Ми разом, тому що ми любимо один одного. Для мене вона не тенісистка»

    Тенісист з Франції Гаель Монфіс розповів про роман з першою ракеткою України Еліною Світоліною.

    «Можу підтвердити, що у нас все дуже добре. До наших відносин прикута багато уваги, але це тому, що вона одна з найкращих тенісисток в світі.

    З Елі я щасливий. Ми разом, тому що ми любимо один одного. Для мене вона не тенісистка. Якби вона грала в футбол або крикет, я б все одно поїхав з нею в Дубай.

    Просто теніс - це ще одна річ, яка нас об'єднує. Ми легше розуміємо деякі речі», - заявив Гаель Монфіс.

    Нагадаємо, вчора, 21 лютого, Еліна Світоліна пробилася в півфінал турніру в Дубаї. В 1/4 фіналу перша ракетка України впевнено у двох сетах перемогла представницю Іспанії Суарес Наварро.

    У півфіналі турніру в Дубаї Світоліна зустрінеться з Беліндою Бенчич, яка в попередньому раунді вибила Сімону Халеп.

    Джерело: Sports.ru

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