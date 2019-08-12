Максим Міхельсон: Черкаським Мавпам потрібен українець та ще кілька легіонерів



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Максим Міхельсон XSport

Тренер команди баскетбольної Суперліги розповів про початок підготовки до нового сезону

Черкаські Мавпи починають підготовку до нового баскетбольного сезону. Гравці команди вийшли 12 серпня з відпустки. Цього дня вони проводять медогляд. Безпосередньо тренування починаються 15 серпня.

Про початок підготовки та кадрову ситуацію розповів тренер Максим Міхельсон.

«Поки будемо працювати в обмеженому складі. Ми продовжуємо комплектацію і цілком вірогідно на перші дні тренувального процесу до нас приєднається ще кілька новачків, яких ми зараз переглядаємо.

Селекційні завдання не змінилися, ми хочемо підписати ще одного українця і 2-3 легіонери. Уже наприкінці серпня ми хочемо провести перші товариські матчі. Зараз є попередня домовленість з Київ-Баскетом на два поєдинки, поки узгоджуємо в Черкасах чи в Києві їх провести. У середині серпня візьмемо участь у одному з міжнародних турнірів», - передає слова Міхельсона прес-служба клубу.

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Що стосується завдань на сезон, то вони традиційно максимальні: «Поки з керівництвом клубу ми не обговорювали стратегічні завдання на сезон, але очевидно, що для Черкаських Мавп завдання у чемпіонаті може бути лише одне. Я особисто хочу битися за чемпіонство, упевнений, що ті хлопці, яких уже підписали будуть також боротися за чемпіонство. Решту гравців ми підшуковуємо виключно з чемпіонськими амбіціями».