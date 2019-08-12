  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка Любінець стала однією з найкращих на чемпіонаті Європи

    • Розсилка
    Вероніка Любінець - Українка Любінець стала однією з найкращих на чемпіонаті Європи
    Вероніка Любінець
    ФІБА

    Жіноча молодіжна збірна України завершила виступи на ЄвроБаскеті

    Жіноча молодіжна збірна України U-20 з баскетболу завершила виступи на чемпіонаті Європи в дивізіоні В. У підсумку наша команда фінішувала дев’ятою.

    Форвард збірної України Вероніка Любінець стала однією з найкращих на чемпіонаті Європи за підсумками змагань.

    За результативністю Любінець фінішувала п’ятою. У п’яти поєдинках вона набрала 85 очок – по 17 у середньому за поєдинок. Це найкращий показник серед усіх баскетболісток, які зіграли по 5 матчів на ЄвроБаскеті.

    Читайте також: Українець Кобзистий очолює рейтинг бомбардирів чемпіонату Європи



    За підбираннями Любінець стала в підсумку третьою. У неї 53 підбирання – по 10,6 за поєдинок. Це знову найкращий показник серед тих, хто зіграв п’ять матчів.

    За блок-шотами українка стала найкращою на чемпіонаті. У неї загалом 12 блоків – по 2,4 за матч.

    Читайте також
    чемпіонат Європи баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ