Українка Любінець стала однією з найкращих на чемпіонаті Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вероніка Любінець ФІБА

Жіноча молодіжна збірна України завершила виступи на ЄвроБаскеті

Жіноча молодіжна збірна України U-20 з баскетболу завершила виступи на чемпіонаті Європи в дивізіоні В. У підсумку наша команда фінішувала дев’ятою.



Форвард збірної України Вероніка Любінець стала однією з найкращих на чемпіонаті Європи за підсумками змагань.



За результативністю Любінець фінішувала п’ятою. У п’яти поєдинках вона набрала 85 очок – по 17 у середньому за поєдинок. Це найкращий показник серед усіх баскетболісток, які зіграли по 5 матчів на ЄвроБаскеті.

Читайте також: Українець Кобзистий очолює рейтинг бомбардирів чемпіонату Європи





За підбираннями Любінець стала в підсумку третьою. У неї 53 підбирання – по 10,6 за поєдинок. Це знову найкращий показник серед тих, хто зіграв п’ять матчів.



За блок-шотами українка стала найкращою на чемпіонаті. У неї загалом 12 блоків – по 2,4 за матч.