Українка Любінець стала однією з найкращих на чемпіонаті Європи
Жіноча молодіжна збірна України завершила виступи на ЄвроБаскеті
Жіноча молодіжна збірна України U-20 з баскетболу завершила виступи на чемпіонаті Європи в дивізіоні В. У підсумку наша команда фінішувала дев’ятою.
Форвард збірної України Вероніка Любінець стала однією з найкращих на чемпіонаті Європи за підсумками змагань.
За результативністю Любінець фінішувала п’ятою. У п’яти поєдинках вона набрала 85 очок – по 17 у середньому за поєдинок. Це найкращий показник серед усіх баскетболісток, які зіграли по 5 матчів на ЄвроБаскеті.
За підбираннями Любінець стала в підсумку третьою. У неї 53 підбирання – по 10,6 за поєдинок. Це знову найкращий показник серед тих, хто зіграв п’ять матчів.
За блок-шотами українка стала найкращою на чемпіонаті. У неї загалом 12 блоків – по 2,4 за матч.