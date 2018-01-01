Мама Усика слізно просила сина завершити кар'єру після рубки з Брієдісом (відео)

Мама українця обняла сина і просила його завершити кар'єру

Мама чемпіона світу за версіями WBC і WBO в першій важкій вазі Олександра Усика після поєдинку з латвійцем Майрісом Брієдісом просила сина завершити кар'єру. Нагадаємо, що півфінал WBSS Усик - Брієдіс завершився перемогою українського боксера роздільним рішенням суддів. Український боксер став володарем титулів чемпіона світу за версіями WBO і



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Олександр Усик з мамою. Фото: K2

Мама українця обняла сина і просила його завершити кар'єру

Мама чемпіона світу за версіями WBC і WBO в першій важкій вазі Олександра Усика після поєдинку з латвійцем Майрісом Брієдісом просила сина завершити кар'єру.

Нагадаємо, що півфінал WBSS Усик - Брієдіс завершився перемогою українського боксера роздільним рішенням суддів. Український боксер став володарем титулів чемпіона світу за версіями WBO і WBC.

Поєдинок видався видовищним, хоч жоден з боксерів не побував на канвасі. Усик навіть зізнався, що його так сильно ще ніхто не бив.

Після бою українець з виразними слідами бою на обличчі зустрівся з мамою, яка в сльозах обняла сина і просила його завершити кар'єру. Але відповідь Усика була короткою: «Ні, мамо. Це тільки початок».

Джерело: Сегодня