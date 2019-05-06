«Манчестер Сіті» українця Зінченка може отримати 15 мільйонів фунтів премії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Манчестер Сіті» The National

Таку суму футболісти розділять за потрійну перемогу в Кубках Ліги, Англії та чемпіонаті Англії

Керівництво «Манчестер Сіті» обіцяє виплатити гравцям команди солідну премію в 15 мільйонів фунтів, у разі потрійної перемоги команди в Кубку Ліги, Кубку Англії та Прем’єр-лізі.

Наразі «Сіті» вже перемогли в Кубку Ліги, в Кубку Англії зіграє в фіналі проти «Уотфорда», а в Прем’єр-лізі веде боротьбу за чемпіонство з «Ліверпулем».

Втім не всі футболісти отримають однакові суми з цієї премії. На максимальну винагороду можуть розраховувати лише ті, хто зіграли впродовж сезону не менше 60% матчів, інформує The Telegraph.

Нагадаємо, в складі «Манчестер Сіті» виступає український півзахисник Олександр Зінченко. У разі потрійного успіху команди, він не зможе розраховувати на максимальну винагороду, оскільки взяв участь лише в 12 матчах Прем’єр-ліги з 36-ти зіграних.

Читайте також: Колишній гравець збірної України Рикун зізнався про втрачений шанс зіграти на чемпіонаті світу