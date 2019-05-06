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    Колишній гравець збірної України Рикун зізнався про втрачений шанс зіграти на чемпіонаті світу

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    Олександр Рикун - Колишній гравець збірної України Рикун зізнався про втрачений шанс зіграти на чемпіонаті світу
    Олександр Рикун
    Команда №1

    Футболіст занадто розслабився та був покараний переводом у другий склад команди

    Колишній півзахисник збірної України Олександр Рикун зізнався про змарнований шанс зіграти на чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині.

    «Ніколи не забуду вихід на чемпіонат світу в 2005 році. Я хоч і не часто грав, та перебував у тій, вважаю, великій команді. То ж була нагода поїхати в Німеччину, але я не скористався нею. Трохи допоміг тренер «Дніпра» Олег Протасов. Але я сам винен. Приїхав з тренувальних зборів та трохи розслабився, а мене одразу перевели до дублю», - зазначив Рикун в інтерв’ю «Команда №1».

    Нагадаємо, виступ збірної України з футболу на чемпіонаті світу 2006 року наразі є єдиним в історії команди. Тоді українці дійшли до чвертьфіналу, де поступилися майбутнім чемпіонам з Італії.

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