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    «Манчестер Юнайтед» уже продав всі абонементи на новий сезон

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    Стадіон&nbsp;&laquo;Олд Траффорд&raquo; - «Манчестер Юнайтед» уже продав всі абонементи на новий сезон
    Стадіон «Олд Траффорд»
    StadiumDB

    Попри невиразні виступи в чемпіонаті Англії, вболівальники продовжують підтримувати «МЮ»

    Уболівальники «Манчестер Юнайтед» продовжують палко підтримувати команду, незважаючи на невиразні виступи в Прем’єр-лізі.

    Уже продано всі 52 000 абонементи на новий сезон-2019/20. Це новий клубний рекорд зі швидкості продажу сезонних квитків, інформує The Daily Mail.

    Останнього сезону «Манчестер Юнайтед» фінішував у підсумку на шостому місці. Домашня арена «червоних дияволів» «Олд Траффорд» може вмістити 75 000 уболівальників.

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