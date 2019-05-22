«Манчестер Юнайтед» уже продав всі абонементи на новий сезон
-
Розсилка
Стадіон «Олд Траффорд»
StadiumDB
Попри невиразні виступи в чемпіонаті Англії, вболівальники продовжують підтримувати «МЮ»
Уболівальники «Манчестер Юнайтед» продовжують палко підтримувати команду, незважаючи на невиразні виступи в Прем’єр-лізі.
Уже продано всі 52 000 абонементи на новий сезон-2019/20. Це новий клубний рекорд зі швидкості продажу сезонних квитків, інформує The Daily Mail.
Останнього сезону «Манчестер Юнайтед» фінішував у підсумку на шостому місці. Домашня арена «червоних дияволів» «Олд Траффорд» може вмістити 75 000 уболівальників.
Читайте також: Андрій Шевченко хоче очолити «Мілан»