Андрій Шевченко хоче очолити «Мілан»



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Тренер збірної України має бажання попрацювати в колишньому клубі

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував можливість праці на тренерській посаді в італійському «Мілані». Колишній форвард клубу не приховує бажання повернутися до нього на тренерську посаду.

«Цей клуб дуже багато для мене зробив. Хто знає, можливо, колись я і колись сяду на тренерську лаву «россо-нері». Мені б цього дуже хотілося. Але зараз я повністю зосереджений на роботі в збірній України», - цитує коментар Шевченка La Gazzetta dello Sport.

Напередодні українець відвідав Мілан, де взяв участь у створенні нового благодійного проекту.

За кар’єри гравця Андрій Шевченко виступав за «Мілан» з 1999 по 2006 рік. Виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Італії, переміг у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА, отримав «Золотий м’яч» найкращого гравця Європи 2004 року.