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    «Манчестер Юнайтед» відмовився летіти на матч Ліги чемпіонів літаком «Аерофлоту»

    &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; відмовився летіти на матч Ліги чемпіонів літаком &laquo;Аерофлоту&raquo; - «Манчестер Юнайтед» відмовився летіти на матч Ліги чемпіонів літаком «Аерофлоту»

    «Манчестер Юнайтед» відмовився летіти на матч Ліги чемпіонів літаком «Аерофлоту»

    Фото: ato

    Співпраця англійського клубу і російського авіаперевізника не переривається

    Футбольний клуб «Манчестер Юнайтед» вирішив не летіти до Мадрида на гру Ліги чемпіонів проти «Атлетико» літаком російської авіакомпанії «Аерофлот», повідомляє The Athletic.

    Причина – занепокоєння щодо польотів російською авіакомпанією «Аерофлот» у той час як напруга в Україні загострюється. «Юнайтед» регулярно літають на європейські матчі «Аерофлотом» у рамках їхнього багаторічного комерційного партнерства, але сьогоднішній рейс було скасовано. Англійський клуб скористався послугою чартерної авіакомпанії Titan Airways, що базується у Великобританії.

    Повідомляється, що наразі не йдеться про розрив співпраці клубу з російською авіакомпанією. Джерела на «Олд Траффорд» зазначили, що це рішення було прийнято «взаємно» з «Аерофлотом» і що їх комерційне партнерство залишається незмінним.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Великобританії висловив думку, що події останніх 24 годин зробили «неймовірним» проведення фіналу футбольної Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі.

    Як повідомлялося раніше, Борис Джонсон вважає, що Путін налаштований на повномасштабне вторгнення до України.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Ліга чемпіонів ФК Манчестер Юнайтед Борис Джонсон
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    «Манчестер Юнайтед» відмовився летіти на матч Ліги чемпіонів літаком «Аерофлоту»