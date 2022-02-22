Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну – прем’єр Британії

Прем'єр наголосив, що Британія працюватиме над тим, щоб Путін зазнав невдачі у разі вторгнення РФ в Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, передає Sky News.

«Боюсь, все свідчить про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно зрозумілими, що це буде абсолютною катастрофою», – зазначив Джонсон.

Прем'єр наголосив, що Британія працюватиме над тим, щоб президент РФ зазнав невдачі у разі вторгнення РФ в Україну та попередив про нову ірраціональну поведінку Кремля.

«Він (Путін - ред.) вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. Але це йде врозріз з усім, за що ми боролися наприкінці холодної війни, це йде врозріз зі сподіваннями українського народу. Найскладніше зараз для Владіміра Путіна у проведенні цієї війни... він зіткнеться з чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти, і це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну», – підкреслив прем'єр.

Як ми вже повідомляли, сьогодні зранку уряд Британії проводить екстрене засідання.

Напередодні Борис Джонсон сказав президенту Володимиру Зеленському, що російське вторгнення можливе протягом кількох годин або днів.

Сьогодні Україна відкликала з Москви тимчасового повіреного у справах. Перед цим президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР». Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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