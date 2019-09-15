«Маріуполь» впустив домашню перемогу проти аутсайдера (відео)



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«Маріуполь» поділив очки з «Олімпіком» Фейсбук

«Маріуполь» та «Олімпік» розділили очки в матчі 7-го туру чемпіонату України

«Маріуполь» - «Олімпік» (Донецьк) – 1:1

Голи: 1:0 – Кирюханцев (42). 1:1 – Імері (58)

Нереалізований пенальті: Політило (63).

«Маріуполь»: Худжамов — Кирюханцев, Биков, Чоботенко, Горбунов (Яворський, 46) — Федорчук, Чех (Тищенко, 81) — Чурко, Мішньов, Топалов (Кащук, 65) — Вакула. Тренер – Олександр Бабич.

«Олімпік»: Кринський — Ксьонз, Лук’янчук, Цимбалюк, Зотько, Пасіч Є. — Завійський (Фабіньо, 64), Політило, Тейшера — Імери (Пасіч Г., 64), Матар (Джеффрі, 83). Тренер – Гомес Фернандес.

Судді: Дердо – Шланчак, Яковлев, Можаровський.

Попередження: Топалов (20), Яворський (81), Вакула (90+2) – Лук’янчук (75), Цимбалюк (90+2).

15 вересня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка.



«Маріуполь» не зміг втримати перемогу в домашньому поєдинку 7-го туру чемпіонату України проти «Олімпіка».

У другій половині першої 45-хвилинки господарі заволоділи відчутною ігровою перевагою, яку згодом Кирюханцев реалізував у гол.

Однак по перерві гості перехопили перевагу. Згодом Імері відновив рівновагу в рахунку.

За кілька хвилин гості мали нагоду вийти вперед, однак Політило не зміг пробити з 11-метрової позначки Худжамова.

Відтак у «Маріуполя» 8 очок після шести матчів, а в «Олімпіка» - лише два після семи.

У наступному турі «Маріуполь» грає 21 вересня на виїзді проти «Зорі», а «Олімпік» того ж дня також на виїзді гратиме проти «Львова».