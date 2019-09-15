«Маріуполь» впустив домашню перемогу проти аутсайдера (відео)
«Маріуполь» та «Олімпік» розділили очки в матчі 7-го туру чемпіонату України
«Маріуполь» - «Олімпік» (Донецьк) – 1:1
Голи: 1:0 – Кирюханцев (42). 1:1 – Імері (58)
Нереалізований пенальті: Політило (63).
«Маріуполь»: Худжамов — Кирюханцев, Биков, Чоботенко, Горбунов (Яворський, 46) — Федорчук, Чех (Тищенко, 81) — Чурко, Мішньов, Топалов (Кащук, 65) — Вакула. Тренер – Олександр Бабич.
«Олімпік»: Кринський — Ксьонз, Лук’янчук, Цимбалюк, Зотько, Пасіч Є. — Завійський (Фабіньо, 64), Політило, Тейшера — Імери (Пасіч Г., 64), Матар (Джеффрі, 83). Тренер – Гомес Фернандес.
Судді: Дердо – Шланчак, Яковлев, Можаровський.
Попередження: Топалов (20), Яворський (81), Вакула (90+2) – Лук’янчук (75), Цимбалюк (90+2).
15 вересня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка.
«Маріуполь» не зміг втримати перемогу в домашньому поєдинку 7-го туру чемпіонату України проти «Олімпіка».
У другій половині першої 45-хвилинки господарі заволоділи відчутною ігровою перевагою, яку згодом Кирюханцев реалізував у гол.
Однак по перерві гості перехопили перевагу. Згодом Імері відновив рівновагу в рахунку.
За кілька хвилин гості мали нагоду вийти вперед, однак Політило не зміг пробити з 11-метрової позначки Худжамова.
Відтак у «Маріуполя» 8 очок після шести матчів, а в «Олімпіка» - лише два після семи.
У наступному турі «Маріуполь» грає 21 вересня на виїзді проти «Зорі», а «Олімпік» того ж дня також на виїзді гратиме проти «Львова».