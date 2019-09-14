Перед «Шахтарем» «Манчестер Сіті» сенсаційно програв «Норвічу» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Норвіч» подарував справжнє божевілля Guardian

Вочевидь футболісти» «міщан» не відновилися після виступів за збірну

Сенсаційний результат у заключному матчі суботи в п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги.

Чинний чемпіон «Манчестер Сіті», який найближчої середи, 18 вересня зіграє в стартовому турі Ліги чемпіонів з донецьким «Шахтарем», програв на виїзді 2:3 «Норвічу».

«Норвіч» - «Манчестер Сіті» - 3:2

Голи: 1:0 – Кенні Маклін (18). 2:0 – Кентвелл (28). 2:1 – Серхіо Аґуеро (45). 3:1 – Теему Пуккі (35). 3:2 – Родрі (88)

«Манчестер Сіті»: Едерсон – Кайл Вокер, Джон Стоунс, Отаменді, Олександр Зінченко – Ількай Ґюндоґан (Кевін Де Брюйне, 57), Родрі – Бернардо Сілва (Марез, 73), Давід Сіла (к) (Ґабріель Жезус, 73), Стерлінґ – Серхіо Аґуеро. Тренер – Хосеп Ґвардіола

Перший м’яч Кенні Маклін забив ударом головою після подачі кутового.

Подвоїв рахунок Тодд Кентвелл, завершивши контратаку.

Перед перервою Серхіо Аґуеро подарував «Сіті» надію.

Вирішальним вочевидь виявився м’яч Теему Пуккі на початку другого тайму.

Родрі встиг скоротити відставання, але на більше в «МанСіті» часу забракло.

Після п’яти турів «Сіті» мають десять очок і йдуть другими. Попереду «Ліверпуль», який виграв усі п’ять матчів. «Норвіч» набрав шість очок і піднявся на 12-те місце.