Маркевич розповів про можливість повернення до тренерської роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мирон Маркевич Фейсбук

Очільник комітету національних збірних Мирон Маркевич готовий розглядати лише серйозні пропозиції

Голова комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич розповів про можливість повернення до тренерської роботи. Наразі він готовий розглядати лише серйозні пропозиції.

«За останній рік було трохи пропозицій. Загалом з-за кордону, несерйозні команди. Після «Металіста» та «Дніпра» не хочеться падати в незрозумілі команди. Потрібно розуміти серйозність планів щодо побудови команди. Поки що нічого подібного не було», - передає слова Маркевича канал Мова футболу.

Мирон Маркевич востаннє працював на тренерській посаді в «Дніпрі» з 2014 по 2016 рік. До того з 2005 року очолював харківський «Металіст» та майже 6 місяців 2010 року працював головним тренером національної збірної України.