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    20-річний Де Лігт встановив рекорд збірної Нідерландів

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    До збірної Нідерландів Маттейс викликається з 2017 року - 20-річний Де Лігт встановив рекорд збірної Нідерландів
    До збірної Нідерландів Маттейс викликається з 2017 року

    Де Лігт є вихованцем «Аякса», кольори якого захищав з 2016 по 2019 рік, а минулого літа перебрався в «Ювентус»

    Захисник «Ювентуса» і збірної Нідерландів Маттейс де Лігт взяв участь в матчі національної команди з Північною Ірландією в 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і допоміг своїй збірній здобути перемогу з рахунком 3:1.

    Як повідомляє Opta, для 20-річного футболіста ця зустріч стала вже 20-ю в складі збірної. Таким чином, він став наймолодшим гравцем в історії Нідерландів, якому вдалося досягти цього показника.

    Де Лігт є вихованцем «Аякса», кольори якого захищав з 2016 по 2019 рік, а минулого літа перебрався в «Ювентус». Сума трансферу склала € 85,5 млн. До збірної Нідерландів Маттейс викликається з 2017 року.

    У турнірній таблиці групи C Нідерланди, Німеччина і Північна Ірландія займають перші три місця, набравши по 12 очок, при цьому північноірландці зіграли на матч більше.

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    Джерело: Чемпионат.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Нідерланди Маттейс Де Ліґт
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