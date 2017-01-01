Маркевич: Я далекий від думки, що «Шахтар» – не українська команда

Куратор збірних України з футболу прокоментував скандальну ситуацію навколо донецького клубу

Куратор збірних України з футболу Мирон Маркевич далекий від думки, що Шахтар - не українська команда. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Футбол», де прокоментував скандальну ситуацію навколо донецького клубу. «Я далекий від думки, що «Шахтар» – неукраїнська команда. Звичайно, такий інцидент, який



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Мирон Маркевич

Куратор збірних України з футболу прокоментував скандальну ситуацію навколо донецького клубу

Куратор збірних України з футболу Мирон Маркевич далекий від думки, що Шахтар - не українська команда.

Про це він заявив у коментарі телеканалу «Футбол», де прокоментував скандальну ситуацію навколо донецького клубу.

«Я далекий від думки, що «Шахтар» – неукраїнська команда. Звичайно, такий інцидент, який стався, думаю, не повториться. Я бажаю, щоб в середу все стало на місця і всі зрозуміли, що у нас єдиний чемпіонат та єдина держава. В середу всі одягнуть футболки – у тому числі, діти, яких гравці будуть вести за руку», - зазначив він.

«Це дійсно буде велике свято для дітей. Однозначно, ми всі повинні бути разом», – підкреслив Маркевич.

Як відомо, 28 листопада ультрас зупинили автобус з футболістами «Шахтаря», аби поговорити про їх позицію щодо АТО.

Джерело: Футбол 24