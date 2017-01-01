Націоналісти в Харкові провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря» (відео)

Хлопці зупинили автобус клубу та пред'явили команді претензії за дивні дії і невиразну позицію щодо війни на сході

У вівторок, 28 листопада, харківські націоналісти, в числі яких були представники Kharkiv City Patriots і донецького The Club, зупинили автобус з футболістами ФК «Шахтар» для бесіди. Як інформує Troublemakers & Ultras Action, хлопці пред'явили команді за дивні дії і невиразну позицію щодо війни на сході. Футболісти донецького



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Хлопці зупинили автобус клубу та пред'явили команді претензії за дивні дії і невиразну позицію щодо війни на сході

У вівторок, 28 листопада, харківські націоналісти, в числі яких були представники Kharkiv City Patriots і донецького The Club, зупинили автобус з футболістами ФК «Шахтар» для бесіди.

Як інформує Troublemakers & Ultras Action, хлопці пред'явили команді за дивні дії і невиразну позицію щодо війни на сході.

Футболісти донецького клубу виправдовувалися, півзахисник «гірників» Тарас Степаненко особисто пообіцяв вийти на підтримку воїнів АТО вже на найближчій грі.

Як відомо, Федерація футболу учасників АТО відповіла на заяву гендиректора «Шахтаря» Сергія Палкіна, який спростував відмову клубу брати участь в акції перед матчем з «Олімпіком».

Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

Як відомо, наступний матч «Шахтар» проведе 29 листопада у Кубку України, де зіграє проти «Вереса».

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