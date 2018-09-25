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    Марта Костюк зазнала поразки на старті змагань в Ташкенті

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    Марта Костюк - Марта Костюк зазнала поразки на старті змагань в Ташкенті
    Марта Костюк

    Костюк вибуває з боротьби в основній сітці турніру WTA в Узбекистані

    Перше коло
    Марта Костюк (Україна) - Аранча Рус (Нідерланди) 4-6, 3-6

    Майже півтори години тривав поєдинок українки проти 109-ї ракетки світу. Не скориставшись одним брейкпоїнтом на початку гри, Костюк впустила гейм на своїй подачі. Цього запасу суперниці вистачило, щоб виграти партію.

    У другому сеті на три брейки Рус наша тенісистка відповіла тільки одним. Для 16-річної Костюк це був перший матч після поразки у кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

    Нагадаємо, інша українська тенісистка Катерина Козлова перемогла першу ракетку турніру в Ташкенті.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Марта Костюк
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