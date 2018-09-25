Катерина Козлова несподівано перемагає першу ракетку турніру в Ташкенті



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Катерина Козлова

Українська тенісистка обіграла лідера посіву на турнірі WTA в Узбекистані

Перше коло

Катерина Козлова (Україна) - Ірина Бегу (Румунія, 1) 6-3, 6-2



У першому сеті Козлова поступалася 2-3, після чого до кінця зустрічі віддала румунці всього два гейми. На рахунку українки п'ять брейків, а її суперниця змогла виконати два.

У другому колі змагань Катерина Козлова зіграє з представницею Франції Фіоною Ферро (WTA 114). Француженка у своєму стартовому матчі обіграла Яну Фетт з Хорватії у трьох сетах. Дівчата цього року провели два очних поєдинки на турнірах ITF.

Сьогодні українка ще повернеться на корт в рамках парної сітки змагань, де вона виступає з росіянкою Вірою Звонарьовою.

Джерело: btu.org.ua