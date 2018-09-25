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    Катерина Козлова несподівано перемагає першу ракетку турніру в Ташкенті

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    Катерина Козлова - Катерина Козлова несподівано перемагає першу ракетку турніру в Ташкенті
    Катерина Козлова

    Українська тенісистка обіграла лідера посіву на турнірі WTA в Узбекистані

    Перше коло
    Катерина Козлова (Україна) - Ірина Бегу (Румунія, 1) 6-3, 6-2 

    У першому сеті Козлова поступалася 2-3, після чого до кінця зустрічі віддала румунці всього два гейми. На рахунку українки п'ять брейків, а її суперниця змогла виконати два.

    У другому колі змагань Катерина Козлова зіграє з представницею Франції Фіоною Ферро (WTA 114). Француженка у своєму стартовому матчі обіграла Яну Фетт з Хорватії у трьох сетах. Дівчата цього року провели два очних поєдинки на турнірах ITF. 

    Сьогодні українка ще повернеться на корт в рамках парної сітки змагань, де вона виступає з росіянкою Вірою Звонарьовою. 

    Джерело: btu.org.ua

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