Матч Ліги Європи АЗ – «Маріуполь» перенесуть
Ліга Європи
УЄФА
Поєдинок кваліфікації Ліги Європи відбудеться на резервному стадіоні
Другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між нідерландським АЗ та «Маріуполем» перенесуть в інше місто. Поєдинок не відбудеться в Алкмарі через руйнування напередодні частини даху стадіону АЗ –AFAS.
Господарі запропонували УЄФА резервні арени в Утрехті та Гаазі, інформує «Сегодня».
Наразі в УЄФА розглядають варіанти. Поєдинок має відбутися 15 серпня.
Нагадаємо, в першому матчі в Одесі команди зіграли внічию – 0:0.