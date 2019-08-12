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    Матч Ліги Європи АЗ – «Маріуполь» перенесуть

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    Ліга Європи - Матч Ліги Європи АЗ – «Маріуполь» перенесуть
    Ліга Європи
    УЄФА

    Поєдинок кваліфікації Ліги Європи відбудеться на резервному стадіоні

    Другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між нідерландським АЗ та «Маріуполем» перенесуть в інше місто. Поєдинок не відбудеться в Алкмарі через руйнування напередодні частини даху стадіону АЗ –AFAS.

    Господарі запропонували УЄФА резервні арени в Утрехті та Гаазі, інформує «Сегодня».

    Наразі в УЄФА розглядають варіанти. Поєдинок має відбутися 15 серпня.

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    Нагадаємо, в першому матчі в Одесі команди зіграли внічию – 0:0.

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