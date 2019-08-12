Футболіст «Динамо»: Дентіньо - клоун. Бігає, ніби він всі ці трофеї виграє



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Класичне дербі завершилося бійкою, спровокованою донецькими бразильцями ФК «Динамо»

Микита Бурда не став стримуватися

Оборонець команди київського «Динамо» Микита Бурда розповів про поведінку під час матчу з «Шахтарем» двох донецьких бразильців - Дентіньо і Жуніора Мораєша.

Після матчу виникла штовханина між футболістами.

«Не знаю, що сталося після матчу, я був не так близько (до бійки). Там у них є пару футболістів таких - Дентіньо, Мораєш. Дентіньо кожен матч щось там бігає, показує, клоун. Бігає, ніби він всі ці трофеї виграє.

Так Мораєш теж поводиться, звичайно... Начебто був у нас довгий час, ми всі з ним знайомі», - сказав Бурда в ефірі передачі «Профутбол».