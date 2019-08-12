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    Футболіст «Динамо»: Дентіньо - клоун. Бігає, ніби він всі ці трофеї виграє

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    Класичне дербі завершилося бійкою, спровокованою донецькими бразильцями - Футболіст «Динамо»: Дентіньо - клоун. Бігає, ніби він всі ці трофеї виграє
    Класичне дербі завершилося бійкою, спровокованою донецькими бразильцями
    ФК «Динамо»

    Микита Бурда не став стримуватися

    Оборонець команди київського «Динамо» Микита Бурда розповів про поведінку під час матчу з «Шахтарем» двох донецьких бразильців - Дентіньо і Жуніора Мораєша.

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    Після матчу виникла штовханина між футболістами.

    «Не знаю, що сталося після матчу, я був не так близько (до бійки). Там у них є пару футболістів таких - Дентіньо, Мораєш. Дентіньо кожен матч щось там бігає, показує, клоун. Бігає, ніби він всі ці трофеї виграє.

    Так Мораєш теж поводиться, звичайно... Начебто був у нас довгий час, ми всі з ним знайомі», - сказав Бурда в ефірі передачі «Профутбол».

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