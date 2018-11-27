Матч Прем’єр-ліги «Десна» - «Зоря» перенесли з Чернігова у Київ
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Фото: ФК «Десна»
Зустріч відбудеться 1 грудня на «Оболонь-Арені»
Матч 17-го туру української Прем’єр-ліги між «Десною» та луганською «Зорею» відбудеться у Києві.
Місце проведення – стадіоні «Оболонь-Арена», інформує офіційний сайт чернігівського клубу.
Зазначається, що система підігріву на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові ще не функціонує у повноцінному режимі.
Тому, враховуючи погодні умови, було прийнято рішення провести матч у Києві.
Матч молодіжних команд пройде у Чернігові, на стадіоні «Чернігів-Арена».
Зазначається, що матч основних команд відбудеться у суботу, 1 грудня. Початок о 14:00.
Вхід для вболівальників буде безкоштовним.