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    Матч Прем’єр-ліги «Десна» - «Зоря» перенесли з Чернігова у Київ

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    Матч Прем’єр-ліги «Десна» - «Зоря» перенесли з Чернігова у Київ
    Фото: ФК «Десна»

    Зустріч відбудеться 1 грудня на «Оболонь-Арені»

    Матч 17-го туру української Прем’єр-ліги між «Десною» та луганською «Зорею» відбудеться у Києві.

    Місце проведення – стадіоні «Оболонь-Арена», інформує офіційний сайт чернігівського клубу.

    Зазначається, що система підігріву на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові ще не функціонує у повноцінному режимі.

    Тому, враховуючи погодні умови, було прийнято рішення провести матч у Києві.

    Матч молодіжних команд пройде у Чернігові, на стадіоні «Чернігів-Арена».

    Зазначається, що матч основних команд відбудеться у суботу, 1 грудня. Початок о 14:00.

    Вхід для вболівальників буде безкоштовним.

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