Матч «Зоря» - «Атлетик» відвідають скаути англійських клубів
- Сьогодні, 20:45
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Зокрема, на матчі будут присутні представника «Арсенала» та «Тоттенгема»
Поєдинок 6 туру групового етапу Ліги Європи «Зоря» – «Атлетик» зацікавив представників англійської Прем'єр-ліги.
Матч відвідають скаути європейських команд, зокрема лондонського «Арсенала» та «Тоттенгема».
Повідомляється, що представники англійських клубів стежитимуть за гравцями «Зорі».
За ким конкретно – не уточнюється.
Матч 6-го туру Ліги Європи «Зоря» – «Атлетик» відбудеться 7 грудня у Львові на стадіоні «Арена Львів».
Початок гри о 22:05.
Джерело: Футбол 24