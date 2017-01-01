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    Матч «Зоря» - «Атлетик» відвідають скаути англійських клубів

    Зокрема, на матчі будут присутні представника «Арсенала» та «Тоттенгема»
    Поєдинок 6 туру групового етапу Ліги Європи «Зоря» – «Атлетик» зацікавив представників англійської Прем'єр-ліги. Матч відвідають скаути європейських команд, зокрема лондонського «Арсенала» та «Тоттенгема». Повідомляється, що представники англійських клубів стежитимуть за гравцями
    • Сьогодні, 20:45
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    Зокрема, на матчі будут присутні представника «Арсенала» та «Тоттенгема»

    Поєдинок 6 туру групового етапу Ліги Європи «Зоря» – «Атлетик» зацікавив представників англійської Прем'єр-ліги.

    Матч відвідають скаути європейських команд, зокрема лондонського «Арсенала» та «Тоттенгема».

    Повідомляється, що представники англійських клубів стежитимуть за гравцями «Зорі».

    За ким конкретно – не уточнюється.

    Матч 6-го туру Ліги Європи «Зоря» – «Атлетик» відбудеться 7 грудня у Львові на стадіоні «Арена Львів».

    Початок гри о 22:05.

    Джерело: Футбол 24

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