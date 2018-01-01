Матчі збірної України на чемпіонаті Європи з футзалу у прямому ефірі покаже український телеканал

Телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2» стали офіційними трансляторами турніру

30 січня у Словенії стартує чемпіонат Європи з футзалу 2018 року, офіційним транслятором якого в Україні стали телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2». Майбутній чемпіонат Європи вперше пройде у Словенії та стане 11-ою континентальною першістю, проведеною під егідою УЄФА, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. У



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Телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2» стали офіційними трансляторами турніру

30 січня у Словенії стартує чемпіонат Європи з футзалу 2018 року, офіційним транслятором якого в Україні стали телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2».

Майбутній чемпіонат Європи вперше пройде у Словенії та стане 11-ою континентальною першістю, проведеною під егідою УЄФА, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

У фінальній частині турніру візьмуть участь 12 команд, серед яких буде і збірна України.

Усі поєдинки українців телеглядачі зможуть побачити в ефірі телеканалів «Футбол 1»/«Футбол 2».

Як розповіли в Асоціації футзалу України, їм приємно, що міжнародний футзал виходить на телеканали України.

«Нам дуже імпонує, що всі матчі чемпіонату Європи з футзалу вперше будуть транслюватися в Україні, й усі вболівальники зможуть побачити все футзальне Євро у повному обсязі», - розповів президент організації Сергій Владико.

У першому матчі збірна України 2 лютого зіграє з Румунією. Початок о 21:45.

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до Євро-2018.