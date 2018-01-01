Збірна України розпочала підготовку до Євро-2018 та проведе два спаринги
- Сьогодні, 11:49
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Збірна України з футзалу. Фото: hromadske.ua
Збірна України стартує однією з останніх - 2 лютого
Національна збірна України з футзалу розпочала підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи-2018.
В рамках підготовки «жовто-сині» проведуть два спаринги. На 24 січня запланований поєдинок з представником української Екстра-ліги, «Інбев/НПУ» (Житомир/Київ), а 27 числа українці зустрінуться зі збірною Казахстану.
Обидва поєдинки відбудуться у Броварах. 29 січня українська делегація вирушає на місце проведення фінальної частини до Словенії.
Нагадаємо, що Євро-2018 розпочинається 30 січня. Збірна України стартує однією з останніх - 2 лютого. Суперником «жовто-синіх» - Португалія і Румунія.