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    Збірна України розпочала підготовку до Євро-2018 та проведе два спаринги

    Збірна України стартує однією з останніх - 2 лютого
    Національна збірна України з футзалу розпочала підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи-2018. В рамках підготовки «жовто-сині» проведуть два спаринги. На 24 січня запланований поєдинок з представником української Екстра-ліги, «Інбев/НПУ» (Житомир/Київ), а 27 числа українці зустрінуться зі збірною Казахстану.
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    Збірна України з футзалу. Фото:&nbsp;hromadske.ua
    Збірна України з футзалу. Фото: hromadske.ua

    Збірна України стартує однією з останніх - 2 лютого

    Національна збірна України з футзалу розпочала підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи-2018.

    В рамках підготовки «жовто-сині» проведуть два спаринги. На 24 січня запланований поєдинок з представником української Екстра-ліги, «Інбев/НПУ» (Житомир/Київ), а 27 числа українці зустрінуться зі збірною Казахстану.

    Обидва поєдинки відбудуться у Броварах. 29 січня українська делегація вирушає на місце проведення фінальної частини до Словенії.

    Нагадаємо, що Євро-2018 розпочинається 30 січня. Збірна України стартує однією з останніх - 2 лютого. Суперником «жовто-синіх» - Португалія і Румунія.

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