Збірна України розпочала підготовку до Євро-2018 та проведе два спаринги

Збірна України стартує однією з останніх - 2 лютого

Національна збірна України з футзалу розпочала підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи-2018. В рамках підготовки «жовто-сині» проведуть два спаринги. На 24 січня запланований поєдинок з представником української Екстра-ліги, «Інбев/НПУ» (Житомир/Київ), а 27 числа українці зустрінуться зі збірною Казахстану.