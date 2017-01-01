Майбутній суперник Усика програв боротьбу за звання кращого спортсмена року в Латвії

Перемога другий рік поспіль дісталася форварду збірної Латвії і «Нью-Йорк Нікс» Порзіньгісу

Наступний суперник українського чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO Олександра Усика (13-0, 11 КО) Майріс Брієдіс не зміг стати найкращим спортсменом року в Латвії. Про це повідомляє delfi.lv. Претендентами на звання спортсмена року крім Брієдіса були баскетболіст Крістап Порзінгіс, скелетоніст Мартін Дукурс, біатлоніст Андрій Расторгуєв,



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Майріс Брієдіс

Перемога другий рік поспіль дісталася форварду збірної Латвії і «Нью-Йорк Нікс» Порзіньгісу

Наступний суперник українського чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO Олександра Усика (13-0, 11 КО) Майріс Брієдіс не зміг стати найкращим спортсменом року в Латвії. Про це повідомляє delfi.lv.

Претендентами на звання спортсмена року крім Брієдіса були баскетболіст Крістап Порзінгіс, скелетоніст Мартін Дукурс, біатлоніст Андрій Расторгуєв, байдарочники Олексій Румянцев і штангіст Артур Плеснієкс. Перемога другий рік поспіль дісталася форварду збірної Латвії і «Нью-Йорк Нікс» Порзіньгісу. Кращою спортсменкою була визнана переможниця Roland Garros-2017 Олена Остапенко.

Зазначимо, що Брієдіс в квітні 2017 здобув перемогу над німцем Марко Хуком (45-1-5, 27 КО) і став чемпіоном світу за версією WBC, а потім провів перший захист титулу в рамках чвертьфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, здолавши Майка Переса.

У півфіналі WBSS латвієць зустрінеться з Усиком. Поєдинок призначений на 27 січня і відбудеться в Ризі.

Нагадаємо, що Усик і Брієдіс зустрінуться перед Новим роком.