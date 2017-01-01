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    Усик і Брієдіс зустрінуться перед Новим роком

    У Ризі відбудеться прес-конференція, яка анонсує бій Усика і Брієдіса
    Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик і володар титулу WBC в дивізіоні латвієць Майріс Брієдіс 28 грудня зустрінуться в Ризі. В цей день в Hotel Bergs відбудеться прес-конференція боксерів перед їх запланованим на 27 січня поєдинком в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії. Крім обох боксерів у заході також
    • Сьогодні, 16:13
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    У Ризі відбудеться прес-конференція, яка анонсує бій Усика і Брієдіса

    Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик і володар титулу WBC в дивізіоні латвієць Майріс Брієдіс 28 грудня зустрінуться в Ризі.

    В цей день в Hotel Bergs відбудеться прес-конференція боксерів перед їх запланованим на 27 січня поєдинком в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

    Крім обох боксерів у заході також візьмуть участь тренери бійців - Сергій Ватаманюк і Сандіс Клейн, менеджери, які представляють інтереси боксерів - Олександр Красюк та Ел Сієста, а також один з організаторів турніру - Калле Зауерланд.

    Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі.

    Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.

    Як відомо, статистичний сайт CompuBox опублікував статистику боксерів за підсумками чвертьфінальних поєдинках Всесвітньої боксерської суперсерії.

    Українець Олександр Усик виявився лідером за кількістю викинутих ударів за раунд - 75,8.

    При цьому, точними з цих 75,8 ударів виявлялися у середньому тільки 16,7.

    Джерело: Телеграф

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