Усик і Брієдіс зустрінуться перед Новим роком

У Ризі відбудеться прес-конференція, яка анонсує бій Усика і Брієдіса

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик і володар титулу WBC в дивізіоні латвієць Майріс Брієдіс 28 грудня зустрінуться в Ризі. В цей день в Hotel Bergs відбудеться прес-конференція боксерів перед їх запланованим на 27 січня поєдинком в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії. Крім обох боксерів у заході також



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У Ризі відбудеться прес-конференція, яка анонсує бій Усика і Брієдіса

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик і володар титулу WBC в дивізіоні латвієць Майріс Брієдіс 28 грудня зустрінуться в Ризі.

В цей день в Hotel Bergs відбудеться прес-конференція боксерів перед їх запланованим на 27 січня поєдинком в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

Крім обох боксерів у заході також візьмуть участь тренери бійців - Сергій Ватаманюк і Сандіс Клейн, менеджери, які представляють інтереси боксерів - Олександр Красюк та Ел Сієста, а також один з організаторів турніру - Калле Зауерланд.

Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі.

Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.

Як відомо, статистичний сайт CompuBox опублікував статистику боксерів за підсумками чвертьфінальних поєдинках Всесвітньої боксерської суперсерії.

Українець Олександр Усик виявився лідером за кількістю викинутих ударів за раунд - 75,8.

При цьому, точними з цих 75,8 ударів виявлялися у середньому тільки 16,7.

Джерело: Телеграф