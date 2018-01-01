Майже сотня російських спортсменів знехтує церемонією відкриття Олімпіади у Кореї

Лише половина заявлених на Ігри-2018 російських спортсменів «потішить» глядачів своєю присутністю на офіційній церемонії

Тільки приблизно 70 російських спортсменів візьмуть участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані. Про це повідомляє служба інформації Олімпійського комітету Росії (ОКР). «З урахуванням того, що деякі спортсмени починають змагання вже на наступний день після відкриття, а багато хто ще не прибув до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише половина заявлених на Ігри-2018 російських спортсменів «потішить» глядачів своєю присутністю на офіційній церемонії

Тільки приблизно 70 російських спортсменів візьмуть участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані.

Про це повідомляє служба інформації Олімпійського комітету Росії (ОКР).

«З урахуванням того, що деякі спортсмени починають змагання вже на наступний день після відкриття, а багато хто ще не прибув до Пхьончхану, від нашої делегації у церемонії візьмуть участь 70-75 чоловік», - йдеться у повідомленні.

«У цьому числі гравці хокейної збірної, сноубордисти, санкарі, гірськолижники та стрибуни з трампліну, представники фристайлу, лижних гонок, бобслею та скелетону, ковзанярі», - додається.

Російські спортсмени через відсторонення ОКР не зможуть виступити на Іграх-2018 під національним прапором. Однак Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав можливість спортсменам виходити на змагання під олімпійським прапором і в статусі олімпійських атлетів з Росії.

До складу російської делегації на Ігри-2018 входять 168 спортсменів.

4 лютого голова делегації олімпійських атлетів з Росії Станіслав Поздняков повідомив, що прапор МОК, під яким команда пройде на церемонії відкриття Ігор-2018, понесе призначений оргкомітетом змагань волонтер.

Олімпійські ігри пройдуть з 9 по 25 лютого. Церемонія відкриття відбудеться 9 лютого на олімпійському стадіоні у Пхьончхані, початок – о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, уже була інформація, що російські спортсмени масово ігнорують церемонію відкриття Олімпіади-2018.

Джерело: ТАСС