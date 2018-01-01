Російські спортсмени масово ігнорують церемонію відкриття Олімпіади-2018

Цікаво, як на таку поведінку відреагує Міжнародний олімпійський комітет

Під час параду команд на церемонії відкриття Ігор-2018 у складі делегації Олімпійських атлетів з Росії не буде представників багатьох видів спорту. Церемонія пройде у Пхьончхані у п'ятницю, 9 лютого. Початок – о 13:00 за київським часом. Збірна Росії вийде на стадіон під олімпійським прапором, але парад пропустять чоловіча збірна з хокею,



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Фото «СЭ»

Цікаво, як на таку поведінку відреагує Міжнародний олімпійський комітет

Під час параду команд на церемонії відкриття Ігор-2018 у складі делегації Олімпійських атлетів з Росії не буде представників багатьох видів спорту.

Церемонія пройде у Пхьончхані у п'ятницю, 9 лютого. Початок – о 13:00 за київським часом.

Збірна Росії вийде на стадіон під олімпійським прапором, але парад пропустять чоловіча збірна з хокею, збірна з біатлону, збірна з фігурного катання, збірна з лижних гонок, збірна із шорт-треку, збірна із санного спорту, збірна з керлінгу.

Як зазначають російські ЗМІ, великого бажання йти на стадіон під прапором МОК у делегації немає.

«Багато спортсменів бояться, що на стадіоні на них будуть свистіти антидопінгові активісти», - йдеться у заяві.

«Будь-яка така церемонія означає для її учасників мінімум три години чекання у підтрибунному приміщенні, потім прохід по колу – і ще невідомо, скільки годин, щоб дістатися до олімпійського селища. І все це заради лічених хвилин, коли ти потрапляєш в об'єктиви телекамер», - додається у матеріалі «Спорт-Экспресс».

Нагадаємо, спортсмени з Росії їдуть на Олімпіаду, заклеюючи скотчем написи «Russia» на сумках.