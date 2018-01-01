Менеджер Ломаченка каже, що бій з Пакьяо не цікавить українця

Василь зосереджений на поєдинках проти чинних чемпіонів

Легендарний ветеран рингу, екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо (59-7-1, 38 КО) з Філіппін розповів про те, що хоче провести поєдинок проти Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) з України. Згідно зі словами філіппінця, між сторонами вже йдуть переговори – обговорюється вагова категорія, у межах якої може пройти поєдинок.



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Егіс Клімас і Василь Ломаченко

Василь зосереджений на поєдинках проти чинних чемпіонів

Легендарний ветеран рингу, екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо (59-7-1, 38 КО) з Філіппін розповів про те, що хоче провести поєдинок проти Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) з України.

Згідно зі словами філіппінця, між сторонами вже йдуть переговори – обговорюється вагова категорія, у межах якої може пройти поєдинок.

Ломаченко виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), а Пакьяо – у напівсередній (до 66,7 кг).

Проте, Егіс Клімас, менеджер українця, запевняє, що у поєдинку проти Пакьяо Ломаченко не зацікавлений.

«Ні, такого бою не буде. Це правда, Пакьяо кинув виклик Ломаченку, але між ними цілих три вагові категорії. Це безумство. І головне це те, що перемога над старим Пакьяо нічого Ломаченку не дасть. Почнуться крики, що побив пенсіонера, змусивши до того ж того битися не у своїй вазі», - сказав він.

«У нас свій шлях, свої плани, - розповів Клімас в інтерв'ю ESPN. - Нам потрібні бої проти чинних чемпіонів, активних боксерів, а не тих, хто вже кілька разів йшов на пенсію. Є безліч чемпіонів у ліміті ваги від 59 кг до 61,2 кг. Це і є наш вибір».

Джерело: vringe.com