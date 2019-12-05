Мер Бреста запропонував Мілевському відкрити в місті власний ресторан
Колишній нападник збірної України допоміг місцевому «Динамо» виграти чемпіонський титул
Міський голова білоруського Бреста Олександр Рогачук запропонував колишньому форварду збірної України та київського «Динамо» Артему Мілевському відкрити в місті власний ресторан. Цю ідею мер оприлюднив під час нагородження футболістів команди «Динамо-Брест» з нагоди 1000-ліття Бреста, інформує tut.by.
«У нас є ще подальші плани з інвестування імені цієї славетної людини в наше місто», - зазначив Рогачук, нагороджуючи Мілевського.
Етнічний білорус з українським громадянством Мілевський допоміг «Динамо-Брест» вперше в історії вибороти чемпіонський титул в Білорусі.
Раніше Мілевський разом зі своїм менеджером Олександром Панковим відкрив у Києві ресторан «Міля Beer Shop». Його концепція базується на кар’єрному шляху колишнього футболіста київського «Динамо».