Мер Бреста запропонував Мілевському відкрити в місті власний ресторан



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Олександр Рогачук та Артем Мілевський tut.by

Колишній нападник збірної України допоміг місцевому «Динамо» виграти чемпіонський титул

Міський голова білоруського Бреста Олександр Рогачук запропонував колишньому форварду збірної України та київського «Динамо» Артему Мілевському відкрити в місті власний ресторан. Цю ідею мер оприлюднив під час нагородження футболістів команди «Динамо-Брест» з нагоди 1000-ліття Бреста, інформує tut.by.

«У нас є ще подальші плани з інвестування імені цієї славетної людини в наше місто», - зазначив Рогачук, нагороджуючи Мілевського.

Етнічний білорус з українським громадянством Мілевський допоміг «Динамо-Брест» вперше в історії вибороти чемпіонський титул в Білорусі.

Раніше Мілевський разом зі своїм менеджером Олександром Панковим відкрив у Києві ресторан «Міля Beer Shop». Його концепція базується на кар’єрному шляху колишнього футболіста київського «Динамо».