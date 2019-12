Михайлюк змусив американців вивчати своє прізвище (відео)

Українець розпочав другий сезон у НБА

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк змусив американських оглядачів вивчити правильну вимову та написання свого прізвища, яке є надто незвичним та незручним для них.

Втім для партнерів по команді «Детройт Пістонз» вимова врізвища українця все ще залишається надскладним завданням. Особливо важко їм повторити усі літери прізвища Михайлюка.

Українець поступово адаптується в НБА. Упродовж тижня він двічі покращував свій рекорд результативності в лізі. А в останньому матчі проти «Мілуоки» вперше вийшов на матч НБА в стартовому складі.

Після чотирьох сезонів у студентській NCAA, влітку 2018 «Лейкерс» обрав Святослава на драфті. У лютому 2019 клуб обміняв захисника в «Детройт».

You don't have to spell @DetroitPistons Svi Mykhailiuk's name...but you must recognize his game. His teammates, however, gave it their best shot to accomplish the former. pic.twitter.com/BWIkTZ6Sh3