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    Михайлюк змусив американців вивчати своє прізвище (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк змусив американців вивчати своє прізвище (відео)
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Українець розпочав другий сезон у НБА

    Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк змусив американських оглядачів вивчити правильну вимову та написання свого прізвища, яке є надто незвичним та незручним для них.

    Втім для партнерів по команді «Детройт Пістонз» вимова врізвища українця все ще залишається надскладним завданням. Особливо важко їм повторити усі літери прізвища Михайлюка.

    mykh

    Українець поступово адаптується в НБА. Упродовж тижня він двічі покращував свій рекорд результативності в лізі. А в останньому матчі проти «Мілуоки» вперше вийшов на матч НБА в стартовому складі.

     Читайте також: Михайлюк вперше вийшов у стартовому складі в НБА (відео) 

    Після чотирьох сезонів у студентській NCAA, влітку 2018 «Лейкерс» обрав Святослава на драфті. У лютому 2019 клуб обміняв захисника в «Детройт».

    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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