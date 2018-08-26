Меркушина, Підгрушна та Семеренко знову не добігли до медалей літнього чемпіонату світу



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Фото biathlon.com.ua

Цього разу українські біатлоністки були поруч з п'єдесталом у персьюті

У гонці переслідування у жінок у складі української збірної вийшли три спортсменки з обґрунтованими амбіціями на боротьбу за медалі.

Однак по ходу гонки лише Олені Підгрушної після першого рубежу вдалося увійти до трійки кращих. Але не надовго. Хоча суперниці шанси надавали.

Українські спортсменки протягом гонки постійно були на виду, але змушені були зупинитися на підступах до п'єдесталу пошани, переадає biathlon.com.ua.

Анастасія Меркушина й Олена Підгрушна з п'ятим і шостим результатом отримали право на участь у квітковій церемонії нагородження, а Віта Семеренко закінчила гонку сьомою.

Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону

Жінки

Гонка переслідування

1. Вероніка Віткова (Чехія) (0+1+0+1) - 31:25,8

2. Пауліна Фіалкова (Словаччина) (2+0+1+1) - +21,8

3. Галина Вишневська (Казахстан) (0+0+1+1) - 27,7

...5. Анастасія Меркушина (Україна) (2+1+0+1) - 1:09,6

...6. Олена Підгрушна (Україна) (0+1+1+1) - +1:32,9

...7. Віта Семеренко (Україна) (0+0+ 2+1) - +1:44,4

Марія Кручова (Україна) (2+1+3+1) – не фінішувала