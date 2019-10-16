Мессі вшосте отримав «Золоту бутсу» (відео)
Ліонель Мессі
fcbarcelonanoticias.com
Аргентинського форварда «Барселони» визнали найкращим бомбардиром Європи
Аргентинський нападник «Барселони» Ліонель Мессі отримав «Золоту бутсу» найкращого бомбардира Європи.
Це вже шоста «Бутса» Мессі в кар’єрі. Він є рекордсменом за цим показником. Португалець Кріштіану Роналду лише чотири рази здобував таки визнання.
Минулого сезону Мессі забив 36 м’ячів.
For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019