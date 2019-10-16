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    Мессі вшосте отримав «Золоту бутсу» (відео)

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    Ліонель Мессі - Мессі вшосте отримав «Золоту бутсу» (відео)
    Ліонель Мессі
    fcbarcelonanoticias.com

    Аргентинського форварда «Барселони» визнали найкращим бомбардиром Європи

    Аргентинський нападник «Барселони» Ліонель Мессі отримав «Золоту бутсу» найкращого бомбардира Європи.

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    Це вже шоста «Бутса» Мессі в кар’єрі. Він є рекордсменом за цим показником. Португалець Кріштіану Роналду лише чотири рази здобував таки визнання.

    Минулого сезону Мессі забив 36 м’ячів.

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