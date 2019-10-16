Трансфер Роналду на десятки мільйонів збільшив кількість фанів «Ювентуса»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кріштіану Роналду Твіттер

Прибутки італійського клубу виросли майже вдвічі після переходу португальської зірки

Перехід зіркового лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду до «Ювентуса» майже вдвічі збільшив прибутки італійського клубу та на десятки мільйонів збільшив кількість уболівальників.

Так, загальні прибутки «Ювентуса» зросли з 27,79 мільйона євро до 44,02 мільйона, інформує Calcio e Finanza.

Лише прибутки від продажу атрибутики зросли з 16,32 до 26,52 мільйона євро. За рік туринці продали 1315000 футболок.

Кількість уболівальників «Ювентуса» зросла за рік на 38 мільйонів до 423 мільйонів чоловік. Кількість підписників у соцмережах зросла на 34,4 мільйона чоловік.