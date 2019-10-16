  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трансфер Роналду на десятки мільйонів збільшив кількість фанів «Ювентуса»

    • Розсилка
    Кріштіану Роналду - Трансфер Роналду на десятки мільйонів збільшив кількість фанів «Ювентуса»
    Кріштіану Роналду
    Твіттер

    Прибутки італійського клубу виросли майже вдвічі після переходу португальської зірки

    Перехід зіркового лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду до «Ювентуса» майже вдвічі збільшив прибутки італійського клубу та на десятки мільйонів збільшив кількість уболівальників.

    Так, загальні прибутки «Ювентуса» зросли з 27,79 мільйона євро до 44,02 мільйона, інформує Calcio e Finanza.

    Лише прибутки від продажу атрибутики зросли з 16,32 до 26,52 мільйона євро. За рік туринці продали 1315000 футболок.

    Читайте також: УЄФА визнала фінт Ярмоленка у матчі з португальцями моментом дня (відео)

    Кількість уболівальників «Ювентуса» зросла за рік на 38 мільйонів до 423 мільйонів чоловік. Кількість підписників у соцмережах зросла на 34,4 мільйона чоловік.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Ювентус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ