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    Михайличенко - про стан «Динамо» напередодні матчу з «Копенгагеном»

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    Олексій Михайличенко обіцяє врахувати помилки київського матчу - Михайличенко - про стан «Динамо» напередодні матчу з «Копенгагеном»
    Олексій Михайличенко обіцяє врахувати помилки київського матчу
    Динамо від Шурика

    Тренер киян дав передматчеву прес-конференцію

    У четвер, 7 листопада, київське «Динамо» проведе в гостях матч четвертого туру групового турніру Ліги Європи з данським «Копенгаґеном».

    А за день до поєдинку в конференц-залі стадіону «Паркен», на якому і відбудеться ця зустріч, передматчеву прес-конференцію дав наставник української команди Олексій Михайличенко.

    «Звичайно, ми розбирали київський матч з «Копенгаґеном», - цитує тренера «Динамо» від Шурика. - Не можна знайти одну якусь причину того, що ми не перемогли. Швидкий гол, звичайно, вплинув на хід гри, дав «Копенгаґену» впевненість, ми, мабуть, не були готові до такого початку. Але я не відмовляюся від своїх слів про те, що ми дозволили «Копенгаґену» зіграти в свій футбол. Постараємося завтра це виправити».

    Разом з командою прибуло кілька гравців, які тривалий час перебували в лазареті. І якщо воротар Денис Бойко, за словами Михайличенка, не гратиме, то появи центрального оборонця Тамаша Кадара і хавбека Віталія Буяльського виключати не можна.

    «Оцінити їх функціональну готовність складно, вони провели всього кілька тренувань разом з нами, - говорить тренер. - Але вони повернулися до обойми, це гравці досвідчені. Вирішимо завтра, хто буде грати і хто взагалі потрапить у заявку на матч».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Денис Бойко Віталій Буяльський Тамаш Кадар Олексій Михайличенко ФК «Копенгаґен»
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