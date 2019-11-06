Михайличенко - про стан «Динамо» напередодні матчу з «Копенгагеном»



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Олексій Михайличенко обіцяє врахувати помилки київського матчу Динамо від Шурика

Тренер киян дав передматчеву прес-конференцію

У четвер, 7 листопада, київське «Динамо» проведе в гостях матч четвертого туру групового турніру Ліги Європи з данським «Копенгаґеном».

А за день до поєдинку в конференц-залі стадіону «Паркен», на якому і відбудеться ця зустріч, передматчеву прес-конференцію дав наставник української команди Олексій Михайличенко.

«Звичайно, ми розбирали київський матч з «Копенгаґеном», - цитує тренера «Динамо» від Шурика. - Не можна знайти одну якусь причину того, що ми не перемогли. Швидкий гол, звичайно, вплинув на хід гри, дав «Копенгаґену» впевненість, ми, мабуть, не були готові до такого початку. Але я не відмовляюся від своїх слів про те, що ми дозволили «Копенгаґену» зіграти в свій футбол. Постараємося завтра це виправити».

Разом з командою прибуло кілька гравців, які тривалий час перебували в лазареті. І якщо воротар Денис Бойко, за словами Михайличенка, не гратиме, то появи центрального оборонця Тамаша Кадара і хавбека Віталія Буяльського виключати не можна.

«Оцінити їх функціональну готовність складно, вони провели всього кілька тренувань разом з нами, - говорить тренер. - Але вони повернулися до обойми, це гравці досвідчені. Вирішимо завтра, хто буде грати і хто взагалі потрапить у заявку на матч».

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