Матч першої ліги завершився сутичкою



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«Інгулець» - «Металіст-1925» Фейсбук

Арбітр поєдинку вилучив тренерів команд

Матч 16 туру першої футбольної ліги «Інгулець» - «Металіст-1925» закінчився сутичкою. Арбітр поєдинку вилучив тренерів обох команд.

Гості програвали з 73-ї хвилини поєдинку, але в компенсований час змогли зрівняти рахунок. Харків’яни так бурхливо раділи успіху, що спровокували болісну реакцію з боку гравців та тренерів «Інгульця».

Уже після матчу «Інгулець» розповсюдив заяву щодо інциденту. У ній клуб роз’яснив, що арбітр матчу помилився. Непристойний жест показував не тренер харків’ян Андрій Демченко, а керівник прес-служби Олександр Бєлицький, який не мав права перебувати в технічній зоні команди.

Відтак інцидент розглядатиме КДК ПФЛ.