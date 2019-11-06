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    Матч першої ліги завершився сутичкою

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    &laquo;Інгулець&raquo; - &laquo;Металіст-1925&raquo;&nbsp; - Матч першої ліги завершився сутичкою
    «Інгулець» - «Металіст-1925» 
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    Арбітр поєдинку вилучив тренерів команд

    Матч 16 туру першої футбольної ліги «Інгулець» - «Металіст-1925» закінчився сутичкою. Арбітр поєдинку вилучив тренерів обох команд.

    Гості програвали з 73-ї хвилини поєдинку, але в компенсований час змогли зрівняти рахунок. Харків’яни так бурхливо раділи успіху, що спровокували болісну реакцію з боку гравців та тренерів «Інгульця».

    Уже після матчу «Інгулець» розповсюдив заяву щодо інциденту. У ній клуб роз’яснив, що арбітр матчу помилився. Непристойний жест показував не тренер харків’ян Андрій Демченко, а керівник прес-служби Олександр Бєлицький, який не мав права перебувати в технічній зоні команди.

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    Відтак інцидент розглядатиме КДК ПФЛ.

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