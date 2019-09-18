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    Михайло Бродський: МБК «Миколаїв» можуть зняти з чемпіонату

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    Михайло Бродський - Михайло Бродський: МБК «Миколаїв» можуть зняти з чемпіонату
    Михайло Бродський
    ФБУ

    Миколаївцям загрожують санкції через конфлікт в керівництві клубу

    Баскетбольний «Миколаїв» можуть зняти з чемпіонату України, якщо не буде залагоджено конфлікт у керівництві клубу.

    Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, відкриваючи засідання Виконкому ФБУ.

    «Я спілкувався з президентом Миколаївської обласної федерації Олександром Раєвським та просив його стати на нейтральну позицію. Також спілкувався з новим президентом клубу Андрієм Черепановим. Влітку ми допомогли «Миколаєву» заплатити половину заявочного внеску. Якщо за тиждень конфлікт не припиниться, ми просто знімемо клуб з чемпіонату. Вони до того ж не внесли другу частину. Я вже спілкувався з паном Черепановим, він сказав: «Ніко-Баскет» готовий зайти в Суперлігу, якщо буде така необхідність». Тому попереджаю, якщо за тиждень ситуація не владнається, буде саме так. Не дам нікому руйнувати імідж ФБУ», - заявив Бродський.

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    Нагадаємо, раніше чинний менеджмент «Миколаєва» звинуватив новообраного президента Андрія Черепанова в рейдерському захоплення на користь «Ніко-Баскет».   

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