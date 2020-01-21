Михайлюк прокоментував особисті перспективи в НБА



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Святослав Михайлюк НБА

Український захисник сподівається продовжити виступи за «Детройт»

Захисник збірної України та «Детройта» Святослав Михайлюк прокоментував свої останні результати та перспективи в НБА. Українець сподівається продовжити виступи за теперішній клуб.

«Розумію, що НБА – це бізнес. Рано чи пізно гравців обмінюють. Та я маю продовжувати свою справу, наполегливо працювати і, сподіваюся, залишитися в «Детройті». Намагаюся демонструвати різнопланову гру в захисті та атаці», - передає слова Михайлюка freep.com

Михайлюк виступає вже в другому сезоні НБА. Після чотирьох років у NCAA «Лос-Анджелес Лейкерс» обрав українця на драфті 2018 року. У лютому 2019 року «Лейкерс» обміняли Михайлюка в «Детройт».

У матчі проти «Атланти» українець встановив особистий рекорд результативності в НБА – 25 очок.