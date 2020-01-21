Колишнього захисника НБА побили посеред дороги (відео)
Делонте Вест
НБА
Інцидент трапився поблизу американської столиці Вашингтону
Колишнього баскетболіста НБА Делонте Веста побили посеред дороги поблизу столиці США Вашингтону.
Відповідне відео опубліковано в соцмережі Твіттер.
Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6— Measha (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020
Вест вісім сезонів виступав у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Грав за Бостон, Сієтл, Клівленд та Даллас.
За кар’єру колишній 36-річний гравець заробив майже 19 мільйонів доларів.