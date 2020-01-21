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    Колишнього захисника НБА побили посеред дороги (відео)

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    Делонте Вест - Колишнього захисника НБА побили посеред дороги (відео)
    Делонте Вест
    НБА

    Інцидент трапився поблизу американської столиці Вашингтону

    Колишнього баскетболіста НБА Делонте Веста побили посеред дороги поблизу столиці США Вашингтону.

    Відповідне відео опубліковано в соцмережі Твіттер.

    Вест вісім сезонів виступав у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Грав за Бостон, Сієтл, Клівленд та Даллас.

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    За кар’єру колишній 36-річний гравець заробив майже 19 мільйонів доларів.

    баскетбол НБА
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