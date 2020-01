Колишнього захисника НБА побили посеред дороги (відео)

Інцидент трапився поблизу американської столиці Вашингтону

Колишнього баскетболіста НБА Делонте Веста побили посеред дороги поблизу столиці США Вашингтону.

Відповідне відео опубліковано в соцмережі Твіттер.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6