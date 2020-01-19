Михайлюк вдруге поспіль оновив особистий рекорд в НБА (відео)
Святослав Михайлюк
НБА
Українець набрав 25 очок проти Атланти Олексія Леня
У регулярному чемпіонаті НБА відбувся очний поєдинок «Детройта» Святослава Михайлюка та «Атланти» Олексія Леня. Втім останній участі в поєдинку не брав через травму спини.
Михайлюк зіграв та вдруге поспіль оновив особистий рекорд результативності в НБА.
За 29 хвилин захисник збірної України набрав 25 очок (4/4 двоочкових, 5/7 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот.
«Детройт» переміг 136:103. Наразі команда Михайлюка посідає дев’яте місце в Східній конференції – 16 перемог в 43-х матчах.