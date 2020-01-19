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    Михайлюк вдруге поспіль оновив особистий рекорд в НБА (відео)

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк вдруге поспіль оновив особистий рекорд в НБА (відео)
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Українець набрав 25 очок проти Атланти Олексія Леня

    У регулярному чемпіонаті НБА відбувся очний поєдинок «Детройта» Святослава Михайлюка та «Атланти» Олексія Леня. Втім останній участі в поєдинку не брав через травму спини.

    Михайлюк зіграв та вдруге поспіль оновив особистий рекорд результативності в НБА.

    За 29 хвилин захисник збірної України набрав 25 очок (4/4 двоочкових, 5/7 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 2 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот.

    «Детройт» переміг 136:103. Наразі команда Михайлюка посідає дев’яте місце в Східній конференції – 16 перемог в 43-х матчах.

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    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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