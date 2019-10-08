Михайлюк та Лень зіграли в передсезонних матчах НБА



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Святослав Михайлюк НБА

Українські легіонери вступали в боротьбу з лави запасних.

Гравці національної збірної України Святослав Михайлюк та Олексій Лень зіграли в останніх передсезонних поєдинках своїх команд у НБА.

«Детройт» нашого захисника Михайлюка програв «Орландо» – 91:115 (23:29, 25:28, 23:27, 20:31). Українець вийшов з лави запасних та за 15 хвилин набрав 8 очок (1/3 двоочкових, 2/5 триочкових), 3 підбирання, 1 передачу при 1 втраті.

«Атланта» центрового Леня також програла – «Нью-Олеану» – 109:133 (34:29, 27:46, 26:35, 22:23). Наш баскетболіст зіграв з лави 15 хвилин. Набрав 14 очок (2/2 двоочкових, 2/4 триочкових, 4/5 штрафних) при 2 фолах.

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