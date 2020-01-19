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    Михайлюк ввійшов у топ-5 за триочковими в НБА

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    Святослав Михайлюк - Михайлюк ввійшов у топ-5 за триочковими в НБА
    Святослав Михайлюк
    НБА

    Українець реалізовує 44,5% спроб дальніх кидків

    Захисник збірної України та «Детройта» Святослав Михайлюк ввійшов у топ-5 гравців НБА за реалізацією триочкових кидків.

    Наразі він забив 77 дальніх кидків зі 173-х спроб. Відсоток реалізації становить 44,5.

    Українець двічі поспіль оновив особистий рекорд результативності в НБА. При цьому він двічі поспіль реалізував 5 триочкових кидків за матч.

     Читайте також: Михайлюк вдруге поспіль оновив особистий рекорд в НБА (відео) 

    Загалом Михайлюк уже зіграв у 38-ми поєдинках регулярного чемпіонату НБА поточного сезону. У топ-5 триочкових бомбардирів стільки ж зіграв Джей Джей Редік з «Нового Орлеану». Його відсоток реалізації триочкових -  46,5.

    На три матчі менше у Маркуса Морріса з «Нью-Йорка» – 45,9. А Меєрса Леонарда з «Маямі» та Джорджа Хілла з «Мілуоки» по 41-му матчу, реалізація триочкових відповідно 45,7 та 53,3.

    баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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