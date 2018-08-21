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    «Миколаїв» підписав контракт із колишнім захисником «Будівельника»

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    Віталій Зотов - «Миколаїв» підписав контракт із колишнім захисником «Будівельника»
    Віталій Зотов

    Наразі Зотов є гравцем збірної України U-18 з баскетболу 3х3

    Український захисник Віталій Зотов підписав контракт з баскетбольним клубом «Миколаїв» і вже приєднався до команди на зборах в Затоці.

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Останнім клубом 21-річного захисника був «Будівельник», у складі якого Зотов провів чотири сезони.

    У минулому розіграші Суперліги новачок «корабелів» набирав п'ять очок, робив 3,4 передачі та 2,6 підбирання за 18 хвилин.

    Також за Віталій Зотов провів 41 поєдинок за юнацькі збірні України по трьом віковим категоріям (U-16, U-18, U-20), а зараз є гравцем збірної України U-18 з баскетболу 3х3.

    Раніше миколаївський клуб підписав контракт із вихованцем «Хіміка».

    чемпіонат України баскетбол
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