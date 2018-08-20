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    «Миколаїв» підписав контракт із вихованцем «Хіміка»

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    Кирило Мещеряков - «Миколаїв» підписав контракт із вихованцем «Хіміка»
    Кирило Мещеряков

    Гравець вже знаходиться зі своєю новою командою на зборах в Затоці

    Вихованець южненського «Хіміка» 23-річний форвард Кирило Мещеряков наступний сезон проведе у складі МБК «Миколаїв».

    Як повідомляє офіційний сайт «корабелів», гравець вже знаходиться зі своєю новою командою на зборах в Затоці і готується до майбутнього сезону.

    Пройшовши всі ступені піраміди академії «Хіміка», гравець не зміг закріпитися в основі головної команди і сезон 17/18 провів у складі «Ніко-Баскета».

    У миколаївському клубі Мещеряков став одним з лідерів колективу - 12,6 очок, 3,9 підбирання та 2,5 результативні передачі за 21 хвилину у матчах Вищої ліги.

    Раніше повідомлялося, що МБК «Миколаїв» продовжить співпрацю з 20-річним захисником Антоном Мусієнком.

    чемпіонат України баскетбол
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