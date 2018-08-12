«Миколаїв» продовжив угоду з основним захисником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Бобров

Зазначимо, що «Миколаїв» почав підготовку до сезону без тренера

«Миколаїв» продовжив ще на сезон угоду зі своїм 21-річним вихованцем Денисом Бобровим.

Минулого сезону захисник зіграв 17 поєдинків у Суперлізі.

У середньому набирав 0,6 очка, 0,5 підбирання та 0,1 передачі за поєдинок.

Нагадаємо, 6 серпня Миколаїв розпочав підготовку до нового сезону.

Зазначимо, що «Миколаїв» почав підготовку до сезону без тренера, так як Віталій Черній зайнятий з роботою у збірній України U-16.

Як відомо, чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Швейцарії в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи.