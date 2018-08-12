  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Миколаїв» продовжив угоду з основним захисником

    • Розсилка
    Денис Бобров - «Миколаїв» продовжив угоду з основним захисником
    Денис Бобров

    Зазначимо, що «Миколаїв» почав підготовку до сезону без тренера

    «Миколаїв» продовжив ще на сезон угоду зі своїм 21-річним вихованцем Денисом Бобровим.

    Минулого сезону захисник зіграв 17 поєдинків у Суперлізі.

    У середньому набирав 0,6 очка, 0,5 підбирання та 0,1 передачі за поєдинок.

    Нагадаємо, 6 серпня Миколаїв розпочав підготовку до нового сезону.

    Зазначимо, що «Миколаїв» почав підготовку до сезону без тренера, так як Віталій Черній зайнятий з роботою у збірній України U-16.

    Як відомо, чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Швейцарії в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи.

    чемпіонат України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ