«Миколаїв» продовжив угоду з основним захисником
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Розсилка
Денис Бобров
Зазначимо, що «Миколаїв» почав підготовку до сезону без тренера
«Миколаїв» продовжив ще на сезон угоду зі своїм 21-річним вихованцем Денисом Бобровим.
Минулого сезону захисник зіграв 17 поєдинків у Суперлізі.
У середньому набирав 0,6 очка, 0,5 підбирання та 0,1 передачі за поєдинок.
Нагадаємо, 6 серпня Миколаїв розпочав підготовку до нового сезону.
Зазначимо, що «Миколаїв» почав підготовку до сезону без тренера, так як Віталій Черній зайнятий з роботою у збірній України U-16.
Як відомо, чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Швейцарії в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи.