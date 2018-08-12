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    Збірна України U-16 здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу (відео)

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    Збірна України U-16. Фото: ФБУ - Збірна України U-16 здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу (відео)
    Збірна України U-16. Фото: ФБУ

    У наступному поєдинку 13 серпня наша команда зіграє проти Чехії

    Чоловіча кадетська збірна України U-16 перемогла команду Швейцарії в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Збірна України разом з господарями із Боснії і Герцеговини мають стовідсотковий результат – дві перемоги в двох матчах.

    У наступному поєдинку 13 серпня наша команда зіграє проти Чехії.


    Чемпіонат Європи  з баскетболу U-16

    Чоловіки. Дивізіон В

    Швейцарія – Україна 66:92 (12:17, 15:24, 20:21, 19:30)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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