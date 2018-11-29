Миколенко, Шапаренко та Че Че вийдуть у старті «Динамо» на матч проти «Астани»
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У першому матчі команди переможця не виявили
Фото: ФК Динамо
Став відомий стартовий склад «Динамо» на матч 5-го туру
Став відомий стартовий склад «Динамо» на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Астани».
Матч відбудеться в Астані, початок о 17:50.
Склад «Динамо»:
Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Че-Че, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Сідклей, Вербич.
Запасні: Бущан, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Андрієвський, Дуелунд, Русин.
Як відомо, у першому матчі в Києві команди зіграли внічию 2:2.