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    Миколенко, Шапаренко та Че Че вийдуть у старті «Динамо» на матч проти «Астани»

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    У першому матчі команди переможця не виявили - Миколенко, Шапаренко та Че Че вийдуть у старті «Динамо» на матч проти «Астани»
    У першому матчі команди переможця не виявили
    Фото: ФК Динамо

    Став відомий стартовий склад «Динамо» на матч 5-го туру

    Став відомий стартовий склад «Динамо» на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Астани».

    Матч відбудеться в Астані, початок о 17:50.

    Склад «Динамо»:

    Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Че-Че, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Сідклей, Вербич.

    Запасні: Бущан, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Андрієвський, Дуелунд, Русин.

    Як відомо, у першому матчі в Києві команди зіграли внічию 2:2.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
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