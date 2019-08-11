Мілевський забив переможний м’яч «Динамо» проти «Дніпра» (відео)



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Артем Мілевський tyt.by

Гол українського форварда приніс команді з Бресту перемогу в матчі чемпіонату Білорусі

Український форвард брестського «Динамо» Артем Мілевський забив переможний м’яч у матчі 17-го туру чемпіонату Білорусі проти могилевського «Дніпра» (1:0).

Єдиний м’яч у поєдинку Мілевський забив ще на 7-й хвилині. Це вже третій гол нападника в сезоні.

Наразі брестське «Динамо» очолює турнірну таблицю чемпіонату – 42 очка після 17-ти матчів. У БАТЕ 37 очок після 15-ти поєдинків.