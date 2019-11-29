  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міжнародна федерація лижного спорту підтримала санкції проти Росії

    • Розсилка
    Лижний спорт - Міжнародна федерація лижного спорту підтримала санкції проти Росії
    Лижний спорт
    insidethegames

    Через санкції Росія може позбутися права на проведення чемпіонату світу та великих міжнародних змагань

    Росія може позбутися права на проведення чемпіонату світу та великих міжнародних змагань, а багатьох спортсменів буде відсторонено від змагань через застосування санкцій після можливого рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства про невідповідність кодексу організації Російського антидопінгового агентства.

    Про це йдеться в заяві, яку розповсюдила пресслужба Міжнародної федерації лижного спорту.

    Нагадаємо, Росію повторно викрили на масовому використанні за підтримки держави допінгу в спорті та спробах приховати це шляхом фальшування проб у московській лабораторії.

     Читайте також: Збірна України з фрістайлу підготувала крутий виступ на Кубок Європи (відео)

     У Всесвітньому антидопінговому агентстві анонсували суворі санкції проти росіян. Остаточне рішення виконком затвердить 9 грудня.

    допінг WADA лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ