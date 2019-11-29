Міжнародна федерація лижного спорту підтримала санкції проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лижний спорт insidethegames

Через санкції Росія може позбутися права на проведення чемпіонату світу та великих міжнародних змагань

Росія може позбутися права на проведення чемпіонату світу та великих міжнародних змагань, а багатьох спортсменів буде відсторонено від змагань через застосування санкцій після можливого рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства про невідповідність кодексу організації Російського антидопінгового агентства.

Про це йдеться в заяві, яку розповсюдила пресслужба Міжнародної федерації лижного спорту.

Нагадаємо, Росію повторно викрили на масовому використанні за підтримки держави допінгу в спорті та спробах приховати це шляхом фальшування проб у московській лабораторії.

У Всесвітньому антидопінговому агентстві анонсували суворі санкції проти росіян. Остаточне рішення виконком затвердить 9 грудня.